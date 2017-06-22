В Украине составили первый протокол за ношение георгиевской ленты

Полиция в Днепре составила административный протокол за ношение георгиевской ленты. Она была замечена 22 июня на мероприятии в честь Дня скорби и чествования памяти жертв войны у одной из участниц.

– На месте происшествия был составлен протокол по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты), — говорится в сообщении.

По сообщениям украинских СМИ, речь идет о первом применении закона, запрещающего георгиевскую ленту, который Петр Порошенко подписал 12 июня, сообщает meduza.io.

Статья украинского КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в 850-2550 гривен. При повторном нарушении в течение года – штраф до 5100 гривен. Также предусмотрен административный арест на 15 суток.