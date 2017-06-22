Мужчины бежали из минского аквапарка в плавках, чтобы сэкономить. Видео

Три гостя минского аквапарка «Лебяжий» решили устроить побег, чтобы не пришлось отдавать кровные деньги за проведенный отдых, пишет onliner.by.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как молодые люди бегут сверкая пятками, не удосужившись даже переодеться.

Таким образом они надеялись сэкономить 520 рублей — немалая сумма набежала за время, проведенное в аквазоне, потребленную еду и алкогольные напитки.

Подробности смешного инцидента, случившегося 20 июня, рассказала PR-менеджер аквапарка «Лебяжий» Надежда Макареня. Сперва трое молодых людей провели немало времени в аквазоне, в процессе употребляя алкогольные напитки. Чек в баре составил 156,9 рубля (несколько сортов виски, один из которых 12-летней выдержки, и пиво), к задолженности прибавилась сумма за нахождение в аквапарке и вне аквапарка, ведь парни «ушли» с браслетами на руках. Итого набежало 520 рублей.

Платить ползарплаты за отдых не хотелось, и компания придумала план: один из молодых людей переоделся, вышел из комплекса и принялся ждать товарищей в машине. Двое перелезли забор SPA-пляжа и кинулись преодолевать расстояние 500 метров до машины. Затем смекалистая компания покинула «место преступления».

— На первый взгляд, это идеальное преступление! — представители аквапарка относятся к случившемуся с иронией. — Однако служба безопасности аквапарка отследила марафонцев. Один из них, к слову, оказался охранником одного из увеселительных заведений столицы.

Герои видео пришли с повинной на следующий день, принесли свои извинения и до конца недели пообещали выплатить штраф, объяснив, что «как-то так вышло». Обошлось без привлечения милиции.