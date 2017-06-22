Бывший мэр Бобруйска брал взятки от 100 долларов

Экс-глава Бобруйского горисполкома на суде признал свою вину частично: в шести из десяти эпизодов, пишет TUT.BY.

Андрей Коваленко опроверг слова Эльшада Ахундова, который выступал посредником в вопросе передачи денег, заявив, что не брал ни копейки за оказание помощи руководству компании «Дедал строй».

Экс-мэр не признал факта получения денег за оказание помощи в трудоустройстве гражданина Лысаковского на должность директора отеля «Турист». Хотя Ахундов-старший утверждает обратное и заявляет, что лично вручил городскому главе 4 тысячи долларов США.

На вопрос судьи о том, зачем посреднику врать, Андрей Коваленко ответил вопросом:

— А мне зачем? Одним эпизодом больше, одним меньше — это роли не играет.

По остальным шести эпизодам Андрей Коваленко подтвердил факты получения денег. Однако в некоторых случаях суммы, указанные Эльшадом Ахундовым, не соответствовали действительности. Бывший городской глава предположил, что часть денег присваивали себе отец и сын Ахундовы.

Суммы совпали лишь по нескольким эпизодам, среди которых — 100 долларов США в конверте от руководителя одного из коммунальных предприятий города за продление срока действия контракта на 5 лет, а также 1000 долларов США за содействие в трудоустройстве Денисевича на должность начальника Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Полученные средства экс-мэр потратил на ремонт машины, лечение матери и оплату обучения старшей дочери. В общей сложности по всем эпизодам, со слов Коваленко, ему было передано 15 тысяч 100 долларов США.