Боец «Беркута», разгонявший Майдан, устроился в минский ОМОН и засветился в суде

Теперь он разгоняет активистов и дает показания на оппозиционеров.

В редакцию международного сообщества InformNapalm поступила информация о том, что сотрудники расформированного спецподразделения МВД Украины «Беркут», причастные к противоправным действиям по отношению к участникам киевского Майдана в 2013-2014 годах, скрываются не только в Российской Федерации и оккупированном Крыму, но и на территории Беларуси.

В частности, по данным сайта, сейчас в системе МВД Беларуси работает уроженец Николаевской области Николай Стогорняк, который ранее служил в «Беркуте» Николаевской области и принимал непосредственное участие в событиях на Майдане.

Несмотря на весьма осторожное поведение фигуранта в соцсетях и удаление им предыдущего аккаунта со всеми личными фотографиями, удалось обнаружить нынешнее место его нахождения.

Так, например, в профиле соцсети его сестры было опубликовано фото Стогорняка вместе с матерью, приехавшей к сыну в Минск после продолжительной разлуки в ноябре 2016 года. Фотография сделана на территории обзорной площадки Национальной библиотеки Беларуси.

Ниже представлено одно из удаленных Стогорняком фото, на котором он запечатлен на фоне здания футбольного стадиона «Борисов-Арена».

В Беларуси Николай Стогорняк уже даже успел поучаствовать в насильственных задержаниях и судебных расправах над общественными активистами как сотрудник ОМОНа. 13 марта боец ​​проходил как свидетель в процессе против Вячеслава Косинерова, которого судили за участие в «Марше недармоедов». Стогорняк на суде заявил, что смог в темноте опознать по глазам Косинерова среди остальных двух тысяч участников акции протеста, при этом затруднялся назвать точное имя и фамилию обвиняемого. Несмотря на очевидную сфабрикованность дела, Косинеров был приговорен к 15 суткам ареста.

В качестве документального подтверждения службы бывшего бойца “Беркута” Николая Стогорняка в милиции Беларуси приводим фрагменты фотокопии постановления по делу об административном правонарушении №1009/17 от 13.03.2017 г.

Фрагменты фотокопии постановления по делу В. Касинерова

Несколькими днями позднее, 16 марта 2017 года, Стогорняк свидетельствовал как сотрудник ОМОНа на процессе по делу задержанного им днем ранее после разрешенного властями очередного «Марша нетунеядцев» Дмитрия Митрашевского, приговоренного впоследствии к 15 суткам ареста.

Авторы расследования предполагают, что еще несколько бойцов «Беркута» скрываются в Минске и работают в правоохранительных органов. Среди них — Сергей Гавриляк (обнаружен в списке друзей фигуранта №1, Николая Стогорняка) и Сергей Панасенко.

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