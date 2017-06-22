Государственный телеканал обвиняют в воровстве ролика у независимого СМИ

Телеканал СТВ выпустил в эфире ролик «Газеты Слонимской» без ссылки на источник и разрешения редакции, сообщает сайт БАЖ.

Журналисты регионального издания сделали зарисовку об аисте, который поселился на крыше церкви Свято-Благовещенского женского монастыря в Слониме. Спустя два дня видеоролик выпустили в программе «Новости 24 часа» на СТВ с другим аудиосопровождением.

Главный редактор и издатель «Газеты Слонимской» Виктор Володащук сообщил «БАЖ», что пока не принял решение, обращаться ли по этому поводу в суд.

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