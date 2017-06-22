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22.06.2017
Любовь тракториста и 13-летней школьницы в Мядельском районе раскрыл гинеколог

В Мядельском районе 23-летний тракторист и 13-летняя школьница полюбили друг друга. За секс с несовершеннолетней мужчина ответит по уголовной статье, сообщает Край.бай.

В Следственном комитете рассказали следующее:

– Девочке сейчас 14 лет. О ее взаимоотношениях с обвиняемым стало известно в этом месяце, когда она сходила на прием к гинекологу. У доктора выяснилось, что несовершеннолетняя живет половой жизнью. Девочке пришлось признаться врачу, матери и сотрудникам милиции, когда и при каких обстоятельствах она потеряла девственность.

История произошла летом прошлого года. На тот момент 13-летняя школьница только перешла в восьмой класс.

Жила девочка в Мяделе с матерью в неблагополучной семье. Стояла на учетах в инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних за употребление спиртных напитков. Родители в разводе, и на летние каникулы школьница отправилась в деревню к отцу. Там и познакомилась с 23-летним трактористом местного сельскохозяйственного предприятия.

Молодой мужчина и девочка подружились, каждый день проводили вместе. Он на работе катал подругу на тракторе.

В один из дней июля тракторист и школьница приехали на ферму за водой. Здесь дружеские отношения перешли в другую плоскость. Возлюбленные договорились никому об этом не рассказывать. И тайна сохранялась в течение года, до визита девочки к гинекологу.

Мужчина признает свою вину. Говорит, что знал о том, что его подруга не достигла 16-летнего возраста, но ведь у них любовь. И, потом, они надеялись, что эта связь останется их тайной.

Девочка и ее родители к обвиняемому не имеют никаких претензий и заявление на него писать отказались. Но заявления от потерпевшей следствию по этой статье и не нужно. Мужчина в любом случае ответит перед законом. Ему грозит ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом.

 
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