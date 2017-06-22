Пустит ли власть оппозицию в местные Советы?

Насколько велики шансы у альтернативных кандидатов и что может изменить нахождение оппозиции в горсовете?

Предварительная дата выборов в местные Советы депутатов определена. Центральная избирательная комиссия Беларуси предлагает провести их 18 февраля 2018 года.

Но уже сегодня эксперты отмечают, что у белорусского руководства недостаточно ресурсов обеспечить стопроцентную заполняемость кандидатами на местные выборы, что априори увеличивает шансы оппозиции. Вот только надо ли это самой оппозиции?

Будут ли альтернативные кандидаты сражаться за место в горсовете?

Дмитриев: Важно, чтобы оппозиция не вставала в позу, говоря, что ей все равно. Нет, нам не все равно

Лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев уверен, что участвовать в предстоящих выборах обязательно нужно.

— На этих выборах у демократических сил главная задача стать системными, то есть войти в местные советы, — поясняет политик. — Системный статус был потерян почти 20 лет назад. Улица осталась единственным инструментом, что привело к маргинализации и отсутствию возможностей влиять на политику, потере интереса со стороны общества. Мы должны вернуть себе системный статус.

Менять ситуацию и влиять на политическую жизни можно, даже будучи депутатом горсовета, уверен политик.

— Влияние в любой системе, а в Беларуси особенно, зависит от самого человека, от его способностей договариваться. Когда ему будет не все равно, что происходит у людей, что их волнует — тогда он будет пытаться что-то изменить. В этом смысле любая официальная позиция – это хорошее подспорье, чтобы делать дело, — уверен Андрей Дмитриев.

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