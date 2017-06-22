Минпром озвучил, на каких предприятиях средняя зарплата превысила 1000 рублей

«За январь-апрель этого года средняя заработная плата на отдельных предприятиях, которые входят в систему Министерства промышленности, превысила рубеж в 1000 рублей. Среди них — СП ЗАО «ЮНИСОН», ОАО «Амкодор», ОАО «БЕЛАЗ» и другие».

Об этом FINANCE.TUT.BY рассказали в Минпроме.

На автосборочное предприятие «ЮНИСОН», к примеру, сейчас ищут мастера смены в отдел технического контроля на зарплату от 870 рублей, а также системного администратора — на зарплату от 900 рублей.

Ранее гендиректор Минского тракторного завода Федор Домотенко рассказал, что средняя зарплата на производстве Минского тракторного завода превышает 1000 рублей.

— Мы имеем зарплату по основным производственным работам в пределах 700 долларов. Средняя заработная плата — около 500 долларов. Основная зарплата производственного рабочего — 1060 рублей, — отметил он.