Как гаишник гонял по Тагилу ради «зеленого коридора» для кортежа вице-премьера

На Урале он расчищал дорогу для московского высокопоставленного визитера, не жалея себя.

Сотрудник ГИБДД в Нижнем Тагиле вынужден был практически на ходу выскакивать из патрульного автомобиля под колеса других машин, перекрывая дорогу для того, чтобы по ней смог беспрепятственно проехать кортеж российского вице-премьера Дмитрия Рогозина. Самоотверженный поступок заснял видеорегистратор одного из проезжавших мимо автомобилей.

Инцидент произошел неподалеку от центральной проходной «Уралвагонзавода». Через несколько секунд после событий, запечатленных на видео, к перекрестку подъехал кортеж вице-премьера, уточняет Znak.com.

Видео уже собрало порядка 30 тысяч просмотров.