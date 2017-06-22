Граждане у Администрации президента: «Поручение Лукашенко остается невыполненным»

Представители гражданской инициативы «Против беззакония в прокуратуре и судах» 22 июня добиваются встречи в Администрации президента. Они недовольны тем, что Наталья Кочанова не проводит в Минске прием уже 5 месяцев.

Утром в четверг активисты направились к зданию Администрации президента. Вот как эти действия объяснила «Салідарнасці» юрист инициативы Тамара Сергей:

– 19 января этого года глава Администрации президента Наталья Кочанова провела свой первый личный прием граждан в учреждении. При ее назначении в декабре 2016 года глава государства поручил ей разобраться с работой по обращению граждан, которую он назвал слабым звеном в Администрации.

В январе Наталья Кочанова приняла 6 представителей нашей гражданской инициативы «Против беззакония в прокуратуре и судах». И прием прошел в доброжелательной обстановке.

Но после приема мы получили точно такие же отписки, каких у нас уже десятки, а может быть и сотни. Наши индивидуальные заявления были направлены в те государственные органы (суд, прокуратуру, Минюст), которые и нарушают наше конституционное право на ответ по существу вопросов, поставленных в жалобах.

Хочу обратить внимание, что мы в Администрацию президента обращаемся только с одной просьбой: чтобы было восстановлено наше право на ответ по существу поставленных вопросов.

Выходит, поручение Александра Лукашенко остается невыполненным. Возникает вопрос: или глава государства публично вводит граждан в заблуждение, или он уже только формально является руководителем нашей страны, а по сути чиновники делают то, что им заблагорассудится.

Мы снова обратились с коллективным заявлением на личный прием к Наталье Кочановой. Но если раньше глава Администрации принимал раз в три месяца, то Наталья Кочанова назначила своей прием на 22 июня – спустя пять месяцев!

Но это еще не все. Недавно мы получили сообщение о том, что прием в Минске отменяется: его в июне вообще не будет.

Но согласно закону об обращении граждан если руководитель не может провести прием в этот день, то обязан поручить его проведение заместителям. Поэтому сегодня, несмотря ни на что, мы, представители инициативы, идем в Администрацию, чтобы задать свои вопросы.

Отметим, что ранее представителей инициативы, в которой состоят в основнов люди преклонного возраста, неоднократно задерживали и штрафовали.

«В этом месте митинга не было вообще. Это дикая ситуация»