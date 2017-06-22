Минимальную зарплату в Литве поднимут не до 800, а до 500 евро – это реально

Экономист, советник президента банка SEB Гитанас Науседа сказал, что в Литве не стоит в ближайшее время рассчитывать на минимальную зарплату в размере 800 евро. В лучшем случае в 2020 году она составит 550-600 евро.

По словам эксперта, медленно растущие зарплаты - это причина растущей эмиграции, которая уже сейчас выливается в ухудшение демографической ситуации, сообщает delfi.lt.

– Если бы теперешняя минималка в 380 евро будет расти в 2018, 2019, 2020, по 10%, то получится чуть больше 500 евро. Я думаю 550 евро в 2020 г. было бы амбициозным, но реальным достижением. Чтобы минималка составила 800 евро, она должна увеличиваться как минимум на 25% в год, а это нереально.

Средняя зарплата в прошлом году увеличилась на 8,7%. В этом, скорее всего, рост будет меньше, поскольку минималку не повышаем. А если повышать минималку на 30% в год, а другие зарплаты до 10% будут расти, то вскоре ощутим серьезные проблемы, особенно в регионах, где не смогут платить такие деньги и начнут увольнять людей.

Да, давайте будем реалистами, 500 евро - да, 800 это из сферы фантастики.

Отметим, минимальная заработная плата в Беларуси составляет 265 рублей.