В Речице парень повесился на рабочем месте

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 22-летнего работника ОАО «Речицадрев», который был найден повешенным в одном из производственных помещений.

По словам официального представителя УСК по Гомельской области Марии Кривоноговой, сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного в РОВД в 6.00. На место выехала оперативно-следственная группа.

Было установлено, что молодой человек работал в ночную смену. В соответствии с технологическим процессом он должен был доставить образец сырья в лабораторию, однако там не появился. Его тело обнаружил рабочий предприятия.

БЕЛТА сообщает, что парень устроился на предприятие несколько месяцев назад, проблем с руководством не имел. Недавно ему был повышен производственный разряд.

По факту гибели назначены судебно-медицинские экспертизы. Основная версия произошедшего - суицид. Следователи изучают все возможные причины, которые могли привести молодого человека к такому поступку.

Напомним, осенью прошлого года подобный случай был зафиксирован в Бобруйске. В подвале цеха №1 ОАО «Бобруйский завод ТДиА» был обнаружен повешенным слесарь предприятия Дмитрий Алексеев. В СМИ появилась информация, что наложить на себя руки рабочего заставило трудное материальное положение — накануне он получил расчетный лист по зарплате, согласно которому он остался должен предприятию.