Где выгоднее покупать лекарства – сравнение цен в Беларуси, Польше, Украине и России

Несмотря на заверения чиновников в том, что цены на импортные препараты в Беларуси стремительно снижаются, анализ показывает: белорусы переплачивают за импортные медикаменты.

Intex-press сравнила цены на лекарства в Беларуси и в соседних странах.

В апреле этого года заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило заявил, что импортные лекарства стали гораздо дешевле, чем раньше. По его словам, Минздрав постоянно ведет переговоры с поставщиками о снижении цен и среди импортных лекарств осталось только несколько позиций, цены на которые в нашей республике выше, чем в Российской Федерации.

По уверениям чиновника, все эти лекарства – немассового потребления и ввозятся они в Беларусь небольшими партиями – 500-1000 флаконов. О каких препаратах идет речь, неизвестно.

Intex-press проанализировала стоимость достаточно распространенных препаратов и пришла к выводу, что цены на некоторые из них в странах-соседях отличаются почти вдвое. Так, к примеру, индийский препарат «Омез», который используется при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, в Украине можно приобрести на 50% дешевле, чем в Беларуси. А антибиотик «Омез» производства Австрии в белорусской аптеке обойдется в два раза дороже, чем в Москве.

Стоимость препарата «Линекс» для профилактики и лечения дисбактериоза в России на 20% выше, чем в Беларуси. Такая же разница на крем «Бепантен» для профилактики и лечения опрелостей у детей в белорусских и российских аптеках.

Стоит отметить, что в списке сравниваемых лекарств иногда цена на препараты в Беларуси – не самая высокая, а более того – самая низкая. Так, немецкий препарат «Простамол Уно», который применяется при лечении предстательной железы, в Беларуси оказался дешевле на 20-40%, чем в соседних странах.

Чемпионом по низким ценам, согласно таблице, оказалась Украина: там большинство лекарств дешевле в среднем на 20%.

Почему у нас лекарства дороже, чем в соседних странах

Об основных причинах того, что в Беларуси импортные препараты дороже, чем у наших соседей, рассказал Иван Козырев, директор фармацевтического предприятия «Унифарм».

– Во-первых, цена зависит от размера рынка продаж и от того, какие затраты несет производитель на продвижение товара. К примеру, тогда как в Беларуси в прошлом году расходы составили около 100 долларов на человека, В России – в два раза больше.

Еще одна причина, по которой цены на импортные препараты в России могут отличаться от наших, – это зафиксированная несколько лет назад стоимость в российских рублях для иностранных производителей. В Беларуси цены никто не фиксировал — при каждом повышении цены компании-производителя, отпускная цена увеличивается и у нас.

Кроме того, чем крупнее рынок сбыта, тем больше размер скидки, на которую можно рассчитывать.

Стоимость некоторых лекарственных средств в Беларуси и соседних странах

*Красным цветом обозначена самая высокая цена, голубым — самая низкая.

*Стоимость препаратов указана на 21 июня 2017 года в переводе на белорусские рубли.