Белорусские рекламисты взяли «Каннского льва»!

Спустя 12 лет белорусы снова празднуют успех на Каннском фестивале рекламы. «Серебряного льва» в категории «Дизайн» была удостоена работа CS Light Bulbs Ангелины Писчиковой.

Категория «Дизайн» считается одной из самых престижных и требовательных одновременно. Поэтому «Серебряного льва» за работу CS Light Bulbs Ангелины Писчиковой можно считать успехом белорусских дизайнеров.

Упаковка для лампочек от белорусского дизайнера Ангелины Писчиковой получила «Серебряного льва» в категории «Дизайн»

Ранее данная работа получила «золото» и Гран-при фестиваля «Белый квадрат», «серебро» Киевского фестиваля рекламы, а также вошла в Топ-10 лучших вариантов упаковки во версии журнала Wired.

Предыдущий успех белорусских рекламистов был связан с категорией «Медиа». 12 лет назад агентство Starcom/Крынь получило первого золотого «Каннского льва», первого на просторах СНГ. С тех пор белорусские маркетологи стали постоянными участниками обширной образовательной программы фестиваля.

В этом году в конкурсную программу подавалось 4 работы из Беларуси. Это, пожалуй, лучший показатель по эффективности поданных и удостоившихся награды работ.