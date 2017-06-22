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Зацепило!
22.06.2017
Вероника Белова
Почему, хоть забросай чиновников помидорами, для них палатка с овощами лучше домов с Осмоловки

Зацепило! Власти решили сохранить сезонные палатки с овощами и фруктами в столице, заявив, что «мы обязаны учитывать мнение жителей».

— Комментарии в интернете показали, что продукция, реализуемая в таких палатках, востребована. Она имеет своего покупателя. Значит, такую форму торговли мы должны сохранить. Массового сноса таких торговых объектов не будет, — заявил на совещании зампред Мингорисполкома Андрей Доморацкий и возмутился: — Недопустимо, когда службы и специалисты делают выводы и принимают решения, сидя в своих кабинетах и не изучая мнение жителей и гостей столицы.

Фото onliner.by

Казалось бы, можно только радоваться факту сохранения палаток. Жителей Минска услышали. Власти проявили небывалую чуткость и оперативность в решении вопроса. А ведь не прошло и десяти дней!

Вот только странное какое-то ощущение возникает от этого проявления заботы о гражданах. Читая радостную новость о счастливой судьбе уличных бананов, почему-то вспоминается горькая история с Осмоловкой. Столь чуткая к гласу народа в вопросах питания власть, тут почему-то оказалась глуховатой.

Неужели голоса любителей овощных палаток оказались громче защитников исторического наследия? Если честно, я даже не помню, чтобы кто-то устроил пикет в поддержку уличного помидора или забросал чиновников письмами с соответствующими требованиями (за десять дней еще попробуй успей!).

Да, были статьи в газетах, где люди прямо возмущались инициативой снести палатки, хотя бы просто потому, что наличие выбора всегда лучше его отсутствия, и то после того, как об этом у них поинтересовались журналисты. Не было  и акций протеста среди продавцов и владельцев палаток — скорее по причине бесполезности данного действа (все равно чиновники сделают, как хотят). В общем, ничего такого, что бы позволило сказать, что возмущению горожан нет предела.

А что же с Осмоловкой? Вот уже много лет жители столичного квартала всеми силами пытаются защитить уникальный историко-культурный экорайон Минска. Они пишут во всевозможные инстанции и газеты, подписывают петиции, привлекают экспертов-культурологов и широкую общественность. А в ответ — тишина. Вернее даже не тишина, а непонимание со стороны чиновников: «мол, зачем нужны эти коробки?».

Так чем же Осмоловка хуже палатки с помидорами? Почему тут у чиновников не возникает желания пересмотреть свои представления «о прекрасном», чтобы учесть «мнение жителей и гостей столицы»?

Может быть потому, что палатки с помидорами хоть и режут чиновничий глаз, но все же позволяют заработать на них деньги. Плата за аренду, налоги от предпринимателей и прочие поборы — пусть и крохи, но такие не лишние в нынешней ситуации — делают их вполне обсуждаемым предметом для договора с общественностью.

А что такое Осмоловка? «Срубить с нее бабла» можно, только построив на месте этих домиков торговые и развлекательные центры. По крайней мере, иных способов наши начальники не знают.

Для них Осмоловка сегодня — это лишние траты на капремонт и головная боль. А еще хороший повод показать, кто в доме хозяин.

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И пока с точки экономической целесообразности Осмоловка не будет представлять для наших властей никакого интереса, никто гласа народа тут не услышит. Она так и останется кварталом с «коробками», которые по своей красоте и надобности не могут тягаться даже с палатками с помидорами.

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Почему, хоть забросай чиновников помидорами, для них палатка с овощами лучше домов с Осмоловки
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