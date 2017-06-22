Ответ на эту строчку известной «песни за мир» вряд ли понравится большинству читателей. Похоже, очень хотят, особенно те, что сегодня при власти.

22 июня — по-настоящему самая трагическая дата для нашего народа, принесенного 76 лет назад Сталиным и его кликой в жертву политическим авантюрам, людоедским доктринам и подвергнутому жесточайшему геноциду. Сегодня этот день мы встречаем с новыми знаниями о цене принесенных жертв: по новым рассекреченным данным архивов Минобороны, которые были недавно озвучены на Парламентских слушаниях, число безвозвратных потерь в 1941-1945 составило 41 миллион 979 тысяч человек.

За последнее время мы также много нового узнали о сговоре Сталина и его окружения с Гитлером и другими видными фашистами:

1) о территориальном разделе Европы и совместной оккупации Польши;

2) о сотрудничестве НКВД и ГЕСТАПО в деле подавления внутренних «врагов Рейха» и «врагов народа»,

3) о 19 миллионах винтовок и вообще 80% всех вооружений, любезно вывезенных по приказу Кремля накануне вторжения Гитлера вплотную к западным границам и потерянным (уничтоженным) по этой причине в первые же часы войны;

4) о масштабном экономическом сотрудничестве двух диктаторских государств (СССР и Германии), давшем Гитлеру возможность перевооружить свою армию.

Стыд и позор, но следует признать, что СССР в значительной степени способствовал началу 2-й Мировой, как ни крути… А наши потери, чудовищные, ничем не объяснимые — от страха, истерики и бездарности Сталина и его прихвостней, привыкших ради сохранения своей шкуры и карьерных достижений пускать «в расход» миллионы чужих жизней. История никогда не простит тогдашнему сталинскому руководству фактический геноцид советского народа, безжалостно брошенного в пламя Великой войны на верную смерть.

Но все же давайте честно ответим на слова песни «Хотят ли русские войны?» Увы, многие уже хотят, а еще больше готовы ПРИНЯТЬ войну КАК ДОЛЖНОЕ, как естественное продолжение текущей политики.

Совсем не правда, что войны начинаются неожиданно: 22 июня было неожиданностью только для Сталина (и миллионов обманутых им простых граждан), который до конца не верил, что его партнер по разделу Европы, Адольф Гитлер, с удовольствием и вероломно «кинет» своего визави в самый неподходящий момент. Разведка, армейское командование, дипломатические службы и многие руководящие партработники понимали, что трагедия начнется ровно по расписанию, но гнева параноика-Сталина боялись больше собственной смерти.

Большой войной пахли все 30-ые, она назревала, как грозовая туча нависала над советской страной, которая легкомысленно грозила всему миру способностью одержать быструю победу «над любым противником». — Броня крепка, и танки наши быстры! ... И летели наземь самураи под напором стали и огня! — сколько такого пропагандистского бахвальства слышали миллионы, пущенных затем «под нож» в результате преступных ошибок, просчетов и идиотских стратегических замыслов сталинского окружения? Ну и где эта «быстрая победоносная война на территории противника»?!

Наш народ всегда использовался властями как пушечное мясо («Русская баба еще нарожает!»), а жизнь солдата никогда не ценилась и не была приоритетом при ведении боевых действий. Но ХХ век в России превзошел по числу жертв все предыдущие вместе взятые.

Да и вообще, вспомните отечественную историю: наш народ вовсе не такой уж миролюбивый, как принято думать на бытовом уровне. То Сибирь завоевывал, то 200 лет — Кавказ, то Среднюю Азию от басмачей «освобождал», а Крым от басурманов, то Прибалтику с Бессарабией с «родиной» воссоединял. А Финляндия с Курляндией? А далекая Манчжурия и Порт-Артур? Да в 18 веке Россию вообще долгие годы была «жандармом Европы».

Ага, мы — мирный народ, когда спит, отвернувшись зубами к стенке. Но даже при этом наш бронепоезд не только стоит на запАсном пути, но еще и пулеметы к бою изготовил.

Сегодня ситуация с войной ненамного лучше: мы крепко завязли в Сирии и продолжаем играть с огнем (Турция, НАТО, всякие игилы и проч.) Того и гляди, либо с американцами сцепимся, либо с турками (саудитами, иракцами — нужное подчеркнуть). Мы уже почти 2 года ведем «гибридную» войну на(в) Украине, где заблудившиеся отпускники-российские десантники, танкисты, артиллеристы с личными танками и гаубицами бродят по Донбассу. А бесконечные военные парады с угрозой «Можем повторить!» (Это про 41 миллион 979 тыс. погибших что ли?)

А может хватит нам всем военного угара и милитаристского бряцания оружием? Давайте просто склоним завтра свои головы перед памятью десятков миллионов погибших, попросим у них прощения и поблагодарим за то, что сохранили они державу ценой собственных жизней. Тихо помолчим, задумаемся о смысле бытия и начнем работать над созданием мирного, справедливого и благополучного государства без войн, нищеты и трагедий?! Или снова покажем всем «кузькину мать»?