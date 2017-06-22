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Комментарии
22.06.2017
Геннадий Гудков, Эхо Москвы
Хотят ли русские войны?

Ответ на эту строчку известной «песни за мир» вряд ли понравится большинству читателей. Похоже, очень хотят, особенно те, что сегодня при власти.

22 июня — по-настоящему самая трагическая дата для нашего народа, принесенного 76 лет назад Сталиным и его кликой в жертву политическим авантюрам, людоедским доктринам и подвергнутому жесточайшему геноциду. Сегодня этот день мы встречаем с новыми знаниями о цене принесенных жертв: по новым рассекреченным данным архивов Минобороны, которые были недавно озвучены на Парламентских слушаниях, число безвозвратных потерь в 1941-1945 составило 41 миллион 979 тысяч человек.

За последнее время мы также много нового узнали о сговоре Сталина и его окружения с Гитлером и другими видными фашистами:

1) о территориальном разделе Европы и совместной оккупации Польши;

2) о сотрудничестве НКВД и ГЕСТАПО в деле подавления внутренних «врагов Рейха» и «врагов народа»,

3) о 19 миллионах винтовок и вообще 80% всех вооружений, любезно вывезенных по приказу Кремля накануне вторжения Гитлера вплотную к западным границам и потерянным (уничтоженным) по этой причине в первые же часы войны;

4) о масштабном экономическом сотрудничестве двух диктаторских государств (СССР и Германии), давшем Гитлеру возможность перевооружить свою армию.

Стыд и позор, но следует признать, что СССР в значительной степени способствовал началу 2-й Мировой, как ни крути… А наши потери, чудовищные, ничем не объяснимые — от страха, истерики и бездарности Сталина и его прихвостней, привыкших ради сохранения своей шкуры и карьерных достижений пускать «в расход» миллионы чужих жизней. История никогда не простит тогдашнему сталинскому руководству фактический геноцид советского народа, безжалостно брошенного в пламя Великой войны на верную смерть.

Но все же давайте честно ответим на слова песни «Хотят ли русские войны?» Увы, многие уже хотят, а еще больше готовы ПРИНЯТЬ войну КАК ДОЛЖНОЕ, как естественное продолжение текущей политики.

Совсем не правда, что войны начинаются неожиданно: 22 июня было неожиданностью только для Сталина (и миллионов обманутых им простых граждан), который до конца не верил, что его партнер по разделу Европы, Адольф Гитлер, с удовольствием и вероломно «кинет» своего визави в самый неподходящий момент. Разведка, армейское командование, дипломатические службы и многие руководящие партработники понимали, что трагедия начнется ровно по расписанию, но гнева параноика-Сталина боялись больше собственной смерти.

Большой войной пахли все 30-ые, она назревала, как грозовая туча нависала над советской страной, которая легкомысленно грозила всему миру способностью одержать быструю победу «над любым противником». — Броня крепка, и танки наши быстры! ... И летели наземь самураи под напором стали и огня! — сколько такого пропагандистского бахвальства слышали миллионы, пущенных затем «под нож» в результате преступных ошибок, просчетов и идиотских стратегических замыслов сталинского окружения? Ну и где эта «быстрая победоносная война на территории противника»?!

Наш народ всегда использовался властями как пушечное мясо («Русская баба еще нарожает!»), а жизнь солдата никогда не ценилась и не была приоритетом при ведении боевых действий. Но ХХ век в России превзошел по числу жертв все предыдущие вместе взятые.

Да и вообще, вспомните отечественную историю: наш народ вовсе не такой уж миролюбивый, как принято думать на бытовом уровне. То Сибирь завоевывал, то 200 лет — Кавказ, то Среднюю Азию от басмачей «освобождал», а Крым от басурманов, то Прибалтику с Бессарабией с «родиной» воссоединял. А Финляндия с Курляндией? А далекая Манчжурия и Порт-Артур? Да в 18 веке Россию вообще долгие годы была «жандармом Европы».

Ага, мы — мирный народ, когда спит, отвернувшись зубами к стенке. Но даже при этом наш бронепоезд не только стоит на запАсном пути, но еще и пулеметы к бою изготовил.

Сегодня ситуация с войной ненамного лучше: мы крепко завязли в Сирии и продолжаем играть с огнем (Турция, НАТО, всякие игилы и проч.) Того и гляди, либо с американцами сцепимся, либо с турками (саудитами, иракцами — нужное подчеркнуть). Мы уже почти 2 года ведем «гибридную» войну на(в) Украине, где заблудившиеся отпускники-российские десантники, танкисты, артиллеристы с личными танками и гаубицами бродят по Донбассу. А бесконечные военные парады с угрозой «Можем повторить!» (Это про 41 миллион 979 тыс. погибших что ли?)

А может хватит нам всем военного угара и милитаристского бряцания оружием? Давайте просто склоним завтра свои головы перед памятью десятков миллионов погибших, попросим у них прощения и поблагодарим за то, что сохранили они державу ценой собственных жизней. Тихо помолчим, задумаемся о смысле бытия и начнем работать над созданием мирного, справедливого и благополучного государства без войн, нищеты и трагедий?! Или снова покажем всем «кузькину мать»?

 
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