Как долго будет падать белорусский рубль?

И кому это на руку?

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 21 июня доллар США и евро продолжили рост на фоне падения курса российского рубля. Доктор экономических наук профессор Борис Желиба не исключает, что это локальное падения курса белорусского рубля, но в худшем случае оно может быть и затяжным.

— Много валютных рисков висело над нашим рублем, — отмечает эксперт. – Нельзя сказать, что вырос экспорт, мировые цены на нефть остаются низкими, на уровне 46-47 долларов за баррель, значит, и цены на белорусские нефтепродукты остаются низкими.

Кроме того, добавляет экономист, низкими остаются цены на калийные удобрения – второй основной источник поступления валюты. Ценовые факторы сейчас работают против белорусского рубля, но в худшем случае оно может быть и затяжным.

— Много валютных рисков висело над нашим рублем, — отмечает эксперт. – Нельзя сказать, что вырос экспорт, мировые цены на нефть остаются низкими, на уровне 46-47 долларов за баррель, значит, и цены на белорусские нефтепродукты остаются низкими.

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