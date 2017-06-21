В Саудовской Аравии назначен новый наследный принц

В Украине обсуждают проект закона о решении конфликта в Донбассе. В Петербурге освобождены мать и дочь, задержанные 12 июня. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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