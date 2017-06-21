В Баварии дети обстреляли из игрушечного пистолета короля Таиланда

В Германии подростки обстреляли из игрушечных пистолетов короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна (Раму X).

Об этом сообщил Би-би-си представитель прокуратуры города Ландсхута Томас Раушер.

Пластиковые пульки попали Махе Вачиралонгкорну в спину. Фото GETTY IMAGES

Инцидент произошел вечером 10 июня в городе Эрдинге в федеративной земле Бавария, когда монарх катался на велосипеде. Два подростка 13-ти и 14 лет обстреляли Раму X из окна дома, когда он проезжал мимо с группой других велосипедистов. Никто из них не пострадал.

— Мы нашли пульки и можем подтвердить, что подростки стреляли из игрушечного оружия, — цитирует представителя полиции газета Bild.

По информации издания, пластиковые пульки попали Раме X в спину, после чего его телохранители вызвали стражей порядка. Заявление в полицию король писать не стал.

Однако расследованием инцидента уже занялась прокуратура. 14-летнему подростку грозит обвинение в попытке нанесения «опасного телесного повреждения», его 13-летний друг еще не достиг возраста уголовной ответственности.

По данным Bild, Рама X владеет двумя виллами на озере Штарнбергер в Баварии, что в 30 километрах от Мюнхена.

В Таиланде действуют одни из самых жестких в мире законов об оскорблении монархии. В частности, они предусматривают строгое наказание за публичную критику членов королевской семьи, в том числе в социальных сетях.

Ранее на этой неделе жительницу Таиланда приговорили к 28 годам тюремного заключения за оскорбительные посты в Фейсбуке в адрес предшественника Махи Вачиралонгкорна, его отца Пхумипона Адульядета, умершего в октябре прошлого года.

64-летний Маха Вачиралонгкорн был провозглашен новым королем Таиланда в декабре 2016 года. Он стал десятым монархом из династии Чакри.

«Почему бы белорусам не сделать на болотах то же, что тайцы создали в джунглях?»