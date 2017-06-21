«Если будем форсировать события, получим «шенген» по 35 евро в 2017 году»

Достичь соглашения на пути к «шенгену» по 35 евро у сторон получается в ходе переговоров, которые проходят в Минске 20 июня.

Произошло это благодаря тому, что и Беларусь, и ЕС пошли друг другу навстречу в вопросе переходного периода по соглашению о реадмиссии, говорит начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Бегун: «Мы пошли друг другу навстречу, я бы так сказал. Мы также «подвинулись» и сократили на год переходный период: нам придётся уже через два года с того момента, как соглашение вступит в силу (соглашение о реадмиссии, ― Еврорадио) принимать обратно нелегальных мигрантов».

Визовый прогресс. В МВД сообщают о снятии одного из двух препятствий на переговорах с ЕС

Беларусь и ЕС ведут переговоры по двум соглашениям ― об упрощении визовых процедур и о реадмиссии. Оба эти документа нужно подписывать в пакете. До последнего времени Евросоюз не соглашался дать Беларуси трёхлетний переходный период по соглашению о реадмиссии.

За два года, говорит Алексей Бегун, в Беларуси необходимо создать соответствующую инфраструктуру для содержания нелегальных эмигрантов, создать технический и организационный потенциал органов внутренних дел и пограничной службы, а также согласовать механизмы отправки переданных нам из ЕС нелегалов в страны, гражданами которых они являются, или ― по реадмиссии в Российскую Федерацию.

Но есть на пути к «шенгену» по 35 евро ещё одно препятствие. ЕС требует замены существующих дипломатических паспортов на биометрические. Минск почему-то упирается, объясняя европейцам, что существующие паспорта имеют сильную «защиту» и выдаются в соответствии с жёстким учётом. Брюссель этот аргумент не удовлетворяет.

Как стало известно Еврорадио, одновременно с переговорами по реадмиссии, в Минске 20 июня начались и переговоры по соглашению об упрощении визовых процедур. Их ведёт белорусское внешнеполитическое ведомство. Но достигнут ли на этих переговорах хоть какой-то прогресс, в МИД и 21 июня хоть как-то комментировать отказываются.

Тем не менее, начальник Департамента по гражданству и миграции в разговоре с журналистом Еврорадио надеется, что оба соглашения в скором времени не только будут подписаны, но и заработают с первых дней 2018 года ― когда Минск будет не замедлять, а форсировать дело, уточняет Алексей Бегун.

Бегун: «Скоро проведём внутригосударственные процедуры, парафируем два текста, потом запускаем проект указа на проведение переговоров и подписание обоих соглашений ― и ратификация одной и другой стороной. А когда будем готовиться к очередному парафированию, ещё вторые-третьи нюансы, то, конечно, можем и в конце следующего года получить, а не в начале».

Получается, сейчас всё упирается в способность Брюсселя и Минска договориться о дипломатических паспортах. С учётом того, что всеобщий переход на биометрические паспорта у нас запланирован на 2019 год, нежелание Минска заменять диппаспорта уже сейчас выглядит, согласитесь, довольно странным.

Напомню, после подписания соглашений и начала работы упрощённого визового режима, шенгенская виза для белорусов будет стоить 35 евро вместо сегодняшних 60. Сократится и список документов, которые нужно подавать на визу.