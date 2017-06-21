Милиция объяснила штурм офиса «Весны» в День Воли сообщением о большом количестве подозрительных граждан

Милиция не нашла нарушений в действиях сотрудников ОМОНа, которые 25 марта штурмовали офис правозащитного центра «Весна».

Наблюдатели от БХК и ПЦ «Весна» на инструктаже перед акцией на День Воли 25 марта 2017 года

Напомним, что 25 марта в 12 часов в офисе ПЦ «Весна» начался инструктаж наблюдателей, которые собирались осуществлять мониторинг акции по случаю Дня Воли. Около 13 часов в офис брутально ворвались ОМОНовцы. Людей положили лицом на пол, приказали всем лежать и начали обыск. Затем наблюдателей доставили в Первомайский РУВД, откуда отпустили без составления протоколов.

Правозащитница правозащитного центра «Весна» Наста Лойко получила ответ на свое обращение в прокуратуру Первомайского района Минска по поводу задержания наблюдателей.

Обращение правозащитницы было перенаправлено в РУВД Первомайского района, который провел проверку по действиям сотрудников милиции и в итоге не нашел нарушений действующего законодательства со стороны милиционеров, сообщается на сайте «Весны».

20 июня Насту Лойко и еще двух наблюдателей, которые также направляли соответствующие жалобы, пригласили в Первомайский РУВД для ознакомления с результатами проверки по делу.

Из заключения по факту проверки действий сотрудников милиции:

«В ходе проверки установлено, что 2017.03.25 около 14.00 после сообщения о нахождении по адресу пр-т Независимости, 78а - 48 большого количества подозрительных граждан туда выбыли сотрудники ОМОНа ГУВД Мингорисполкома. В указанной квартире сотрудниками милиции была обнаружена оппозиционная литература и другие документы, которые касаются действий оппозиционно настроенных граждан при проведении несанкционированных мероприятий.

В квартире находилось 55 человек. Для разбирательства, выяснения личностей и проверки на причастность к планированию массовых беспорядков в г. Минске, граждане, находившиеся в квартире, были доставлены в Первомайский РУВД Минска. После выяснения личностей и проведения проверочных мероприятий граждане были отпущены из здания РУВД», - сообщается в заключении проверки, которую проводил заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики подполковник Александр Скуратович.

По результатам проверки управление внутренних дел администрации Первомайского района не нашло нарушений в действиях сотрудников милиции, которые 25 марта осуществляли задержание наблюдателей.

Наста Лойко, которая осталась недовольна результатами проверки, планирует направить обращение в Министерство внутренних дел.