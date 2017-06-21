Как Северная Корея ведет пропаганду на русском языке

В России этой весной блогеры обнаружили сразу несколько десятков СМИ, которые опубликовали материалы, прославляющие КНДР. После небольшого расследования выяснилось, что все они оплачены северокорейскими властями.

«История человечества помнит много великих людей. Однако раньше не было такого великого человека, как Президент Ким Ир Сен социалистической Кореи, который из века в век заслуживает восхваления и почтения со стороны многих людей», – писала газета "Кубань Сегодня. Новости Краснодара и края " (орфография оригинала – НВ).

На Кубани удивленные читатели сперва решили, что это из-за крупной строительной компании из КНДР, которая работает в регионе. Но ладно бы дело закончилось одной малоизвестной за пределами края краснодарской газетой. Но нет.

Буква в букву, слово в слово — такие же заметки в течение месяца появились и еще в нескольких изданиях.

«История человечества помнит много великих людей», – писала «Комсомольская правда – Иркутск». Правда, тут внимательные подписчики заметили приписку в конце: «Материалы предоставлены КНДР».

Позже подоспел уже и федеральный выпуск «Комсомолки» — той самой, которая настольная газета Владимира Путина. И опять: «Ким Ир Сен – великий человек века». Автор этой статьи – некий Ли Кван Чер. Снова ни буквы не изменено. Но внизу, после финального пассажа «Президент Ким Ир Сен вечно жив в сердцах людей» уже красуется «на правах рекламы».

В российском интернете задались вопросом: это вообще что? Главный редактор «Комсомолки» нашел, что ответить: «просто бизнес, ничего личного, «нативочка» (нативная реклама - НВ).

«Действительно, есть такая традиция, что к своим национальным праздникам раз в год они у нас размещают свои представления об устройстве общества, о роли Северной Кореи в жизни человечества. Мы в этом им не отказываем. Почему бы и нет?» – пояснял главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

Весной нативную рекламу своей страны власти КНДР решили дать, кажется, в десяток российских медиа. Статьи о Северной Корее (правда чуть менее пафосные) появились, например, в «Российской газете». Там написали «эксклюзивную» новость со ссылкой на собственные источники: Пхеньян решили сделать городом небоскребов.

«Звезда», телеканал Минобороны, выпустил о КНДР специальный репортаж, практически документальный фильм. Преамбула: улыбчивая стюардесса предлагает изучить журнал «Корея», а на мониторах идет развлекательная программа. На весь салон самолета звучат патриотические песни а потом по громкой связи объявят: «Добро пожаловать в Пхеньян. Погода хорошая».

Дошло до того, что пиарить Северную Корею отправилась в Пхеньян блогер Лена Летучая:

В работе на корейский пиар заподозрили даже либеральный проект The Question. Журналист издания отправился в Пхеньян — отвечать на вопросы пользователей о жизни этого загадочного государства из песни Ариран.

Бывшая помощница одиозного лидера «Наших» Кристина Потупчик сперва обвинила сайт в прокорейской «нативочке», о чем написала разгромный пост в фейсбуке.

Потом, правда, обвинения отозвала: несмотря на то, что издание попало в пиар-волну пропагандистских заметок, все-таки тон, с которым на сайте рассказывали о КНДР, лестным назвать сложно.

А на днях в московской галерее братьев Люмьер (той самой, где воинствующие православные обливали мочой фотографии Стерджеса), открывается выставка «Невозможно увидеть». Мода на закрытое государство окончательно утвердилась. Осталось дождаться маек от Гоши Рубчинского.