Виктор Шендерович написал в Фейсбуке о том, почему поддержка войны на Донбассе не может быть единственной линейкой для замера души.

Этот текст просился наружу давно. Не раз и не два в последее время я оказывался, по разным поводам, «чужим среди своих». Случалось это, как правило, в те дни, когда что-то мешало мне присоединиться к поношению политических противников - или ничто не мешало сказать некоторым из них, по юбилейному случаю, слова благодарности...

Ибо Крым разделил нас три года назад, Путин - только в двухтысячном. А душа живет дольше и помнит больше. И легкость, с которой мы готовы начисто ампутировать собственную благодарность, - поражает.

Последней каплей стали ядовитые констатации-напоминания, появившиеся в Фейсбуке вслед за сообщениями о смерти Алексея Баталова: «крымнашист» он был, оказывается, вот кто!

Ну, был. Досадно? Да. Есть что возразить против его ностальгических мотивов? Да полно возражений, разумеется, - и все они были высказаны тогда же, в 2014 году, и много раз потом...

Но что же теперь? Выбросить на помойку физика Гусева и канатаходца Тибула? С презрением вынести за идеологическую черту - грандиозного человека? Нет, братцы. Он мал не так, как вы.

Алексей Владимирович Баталов, поддержавший аннексию Крыма, - он и Гоша, и Гога, и даже Жора, но ни разу не «Гиви». И Доктор Лиза - не «Моторола», и погибшая вместе с ней над Черным морем юная балерина Ансамбля им.Александрова - не Шойгу, хотя, может быть, и носила погоны оккупационной российской армии...

Общим видом овладели, как писал Жванецкий, - давайте не пропускать подробности! А если мы отказываемся видеть эти подробности (в которых самая что ни на есть суть дела), - мы попросту слепы.

Юнну Мориц, сколько бы она не написала теперь чудовищной вредоносной дряни, невозможно равнять с Прилепиным. Поддержка войны на Донбассе не может быть единственной линейкой для замера души: это важный, но не универсальный показатель! Есть другие, куда более универсальные, - и по ним немедленно обнаружатся базовые расхождения! Ибо небесную Юнну Петровну, говоря простым русским языком, обуял бес, а ушлый Захар просто посчитал риски и поменял либеральную целевую аудиторию на «патриотическую», гораздо более широкую, и теперь успешно сучит лапками в этом направлении. Она - грандиозный поэт, а он сам себе пиар-менеджер (тоже вполне грандиозный, впрочем). А Донбасс тут сбоку.

Целеполагание, понимаете? Именно целеполагание, - то, на что человек решил потратить свою единственную жизнь, - и отличает людей друг от друга прежде всего остального!

Поэтому - да отсохнут языки у людей, порочащих имя Чулпан Хаматовой! Она поддержала Путина? Да, поддержала, и не хуже вас знает цену этого компромисса. (Полагаю, что она знает эту цену гораздо лучше всех нас, ибо платила своей репутацией).

Надо ли публично настаивать на двусмысленности такого компромисса?

Надо. Непременно надо, чтобы не дать съехать вбок системе координат.

Но делая это, следует каждую секунду помнить о том, что «стиль полемики важнее предмета полемики» (не устаю цитировать великого Григория Померанца). А как раз массовый помойный стиль (спасибо Фейсбуку, снявшему последние цензурные рамки) - совершенно невыносим уже, увы, с обеих сторон.

Вам кажется, дорогие некоторые товарищи по антипутинскому лагерю, что, улюлюкая в адрес выдающейся актрисы, вы способствуете укреплению либеральных ценностей? Нет, вы легитимизируете стиль «Комсомольской правды» и участвуете в общественной деградации! И сатана потирает руки в этот момент. Ибо с Сунгоркина и Ко спрос небольшой, а когда грязь начинают лить люди, по внешним признакам, приличные, - это уже чистая победа ада.

...Мне кажется, мы теряем способность видеть мир в объеме. Да, военные времена - плохое время для полутонов, и мои упреки меньше всего обращены к гражданам Украины. Для них мы, прежде всего, представители страны-оккупанта. Страны, приносящей кровь и страдания их стране. Коллективная репутация - вещь суровая, и быть немцем в сороковых неуютно, даже если ты не работал на гестапо и верил своему фюреру совершенно бескорыстно. И даже если ты, ценою поддержки фюрера, пытался спасти жизни больных немецких детей - все равно: очень плохо быть немцем в сороковых!

Это надо понимать тоже.

Интеллигентность подразумевает и твердость внутренних установок, и - непременно и одновременно! - способность увидеть ситуацию с другой стороны. Иначе это не интеллигентность, а «твердокаменность» - в убийственном коммунистическом смысле слова.

Военные времена - плохое время для полутонов. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы и в противоположном лагере нашлись люди, застеснявшиеся федерального стиля, давшие зарок не употреблять слова «либерасты» и мантру о печеньках Госдепа. Сообразившие, что Людмила Улицкая и Олег Басилашвили заслуживают уважительного тона вне зависимости от своей политической позиции. Гонорис каузе, как говорится. Заодно с Алексеем Баталовым и Юнной Мориц...

Но чужой стыд ранит меньше своего. Поэтому обращаюсь я сейчас, прежде всего, к условным «своим». Которые перестают быть своими в ту секунду, когда забывают о том, что - (см. выше цитату из Григория Померанца).