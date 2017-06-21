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Комментарии
21.06.2017
Антон Орехъ, Эхо Москвы
«Мы так же будем угорать, узнавая, что президент, премьер-министр и прочие ребята живут скромнее, чем заштатные предприниматели»

Эта кошка, безусловно, знает, чье мясо она съела. Персональные данные высших чиновников по абсолютно случайному совпадению засекретили аккурат после фильма про «Димона».

Каких только совпадений не бывает в нашей жизни. Формально запрет, конечно, обоснован иначе. Необходимостью максимально защитить первых лиц государства от различных страшных опасностей, каковых в наше трудно время немало. Но в России ради охраны нескольких человек и членов их семей создана целая федеральная специальная служба – одна из самых секретных, мощных и оснащенных в мире.

У этой службы недостаточно возможностей для охраны своих подопечных? Или ФСО полагает, что террористы или боевики Госдепа станут планировать покушения, опираясь на данные Росреестра? Конечно, нет. И вы меня простите, но если сведения про жизнь премьер-министра и многоступенчатую пирамиду его материального благополучия смог вскрыть Навальный, террористы и тем более агенты Госдепа сумеют сделать это не хуже, невзирая на секретность.

Впрочем, вряд ли это помешает и Навальному с товарищами и дальше раскапывать интересные подробности из жизни, быта и нравов особо охраняемых лиц. А так же членов их семей. И члены семей возникли в секретных списках не случайно. Тещи, братья, золовки, седьмая вода на киселе – все эти родственники волшебным образом вдруг становятся обладателями поместий, яхт и облигаций. Потому что это такая фига, которую нам всякий раз показывают, уверяя, что у чиновников нет никаких активов и заоблачных богатств. Закон, принятый Думой, не отменяет для высших чиновников необходимости заполнять так называемую декларацию об имуществе и доходах.

То есть этот ежегодный цирк продолжит свою работу, и мы так же будем угорать, держаться за животы и крутить пальцем у виска, узнавая, что президент, премьер-министр и прочие ребята живут скромнее, чем заштатные предприниматели ниже средней руки. И никакие материальные блага их не прельщают, а все их помыслы направлены исключительно на служение Отечеству, а уж ФСО должна этих бесценных подвижников защитить, а закон обязан защитить их имущество от огласки. Чтобы мы ни в коем случае не узнали, где именно припаркован прицеп «Скиф», принадлежащий президенту, по какому адресу обитает его гараж и находящееся под ним гаражное место площадью аж в 18 квадратных метров и каков адрес у его загадочной 77-метровой квартиры, где он будет, видимо, жить после выхода на пенсию. Когда людям нечего скрывать, они ничего и не скрывают. Впрочем, пытаться в наше время что-то скрыть – само по себе наивно.

 
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