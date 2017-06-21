Активист «Молодого фронта» потребовал от КГБ возмещения вреда за содержание под стражей

Активист «Молодого фронта» Дмитрий Кременецкий обратился в Комитет государственной безопасности с заявлением о вынесении постановления на возмещении вреда.

Дмитрий Кременецкий. Фото Антон Мотолько

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Молодой человек считает, что его содержание под стражей было незаконным. Кроме этого, на все допросы Дмитрия водили с одетым на голову черным мешком, что, очевидно, делалось в целях запугивания и психологического давления и причиняло ему особое страдание, а также унижало его человеческое достоинство.

После получения постановления Дмитрий Кременецкий планирует обратиться в суд с иском к Министерству финансов, КГБ и МВД о возмещении материального и морального вреда, а также возмещении расходов на юридическую помощь.

Напомним, Дмитрий Кременецкий был задержан сотрудниками КГБ 23 марта 2017 года по подозрению в «подготовке массовых беспорядков». 2 июня старшим следователем по особо важным делам 1 отдела следственного управления КГБ А.В. Грибом вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении «молодофронтовца» за отсутствием в деянии состава преступления.