Как научить белорусов решать свои проблемы и предлагать инновации для человечества

Государственная система образования перестала быть монополистом: людям уже нужно больше, чем корочка об окончании вуза.

Почему не стоит догонять чужой поезд и как год за годом уже восемь лет объединять слушателей, которые «хотят мыслить», — об этом координатор Летучего университета Татьяна Водолажская.

Татьяна Водолажская

Каждый год на предложения о курсах Летучего университета откликаются 350-400 человек. Всего проект охватил около 1800 человек, включая слушателей и преподавателей.

— Летучий университет иногда называют прообразом национального университета, который мог бы появиться в Беларуси. Вы с этим согласны?

— Я бы не говорила, что можно взять Летучий университет, зарегистрировать и сделать из него национальный университет. Отчасти такое мнение правильное, потому что это площадка для поиска современного образования.

В то же время идея национального университета сегодня не до конца сформулирована и понятна. Пока это поставленный вопрос: как может и должно быть организовано образование и мышление для того, чтобы страна сама себя осмысляла. Так как Летучий университет ищет такую адекватную форму и содержание, то в этом отношении он следует пути, который ведет в сторону возможного национального университета. Ведь ситуация в мире, образовании, организации мышления сильно поменялась. Скорее всего, сегодня национальный университет, это не одно учреждение, а система связанных площадок, институтов и организаций.

— Насколько курсы Летучего университета соответствуют требованиям современного образования?

— Летучий университет находится в поиске. И мне кажется, что мы движемся в правильном направлении, пытаясь нащупать нужные формы и соотнести их с тем, что возможно и реализуемо в нынешних условиях.

Можно построить прекрасную выверенную теоретическую модель, но потом оказывается, что многое просто не готово к ее реализации. В этом смысле наше движение включает подготовку самих себя и участников к тому, чтобы смотреть на мир по-другому.

Например, одна из главных проблем современного образования — это индивидуальные траектории, которые человек выстраивает в очень широкой сфере, начиная от онлайн-курсов, семинарских занятий или включения в различные рабочие проекты. И то, что вся ответственность за выстраивание таких траекторий ложится на самого человека, оказывается серьезной проблемой, потому что приходится самому продумывать, как двигаться.

— В чем главное отличие от формального образования и от других независимых образовательных проектов?

— От формального образования мы отличаемся, в первую очередь, неформальностью и свободой или обязательностью, которая исходит из самоопределения, а не из заданных рамок. С другими же инициативами мы в чем-то похожи − все предлагают нечто альтернативное существующей системе высшего образования, компенсируя определенные ее проблемы.

Но Летучий университет культивирует такое отличие, как свободная образовательная траектория. У нас есть небольшие «магистерские» группы, но в общем четко заданной программы образования, когда группа людей проходит по одному пути, нет. Летучий университет опирается на то, чтобы люди сами строили свои траектории.

Еще одна идея заключается в том, что университет ориентирован, скорее, на создание пространства, сообщества и среды, в которой возможно развитие и мышление. И через прикосновение с этим люди могут получать образование. Летучий университет прилагает много усилий для проведения мероприятий, в которых идет интеллектуальная работа, в результате большую отдачу получают те, кто в нее вовлечен, то есть преподаватели.

Летучий университет специально делает упор на то, чтобы не только и не столько менять образование, сколько создавать новое пространство для мышления.

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