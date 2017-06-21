В Беларуси вводят новый вид военной службы. Кого мобилизуют первым?

Военный аналитик Александр Алесин прокомментировал «Салідарнасці» нововведение Минобороны.

В Беларуси появится новый вид военной службы — служба по мобилизации. 21 июня депутаты в первом чтении приняли изменения в законы по вопросам обороны.

— Мы в мирное время отрабатываем в Вооруженных силах все вопросы применения на войну. И один из проблемных моментов — вопросы мобилизации. Наверное, наступило время рассмотреть их и принять определенные вещи.

Тем более, изучая опыт нашей южной соседки, которая после отказа от срочной службы попала в такую ситуацию, что ей пришлось проводить частичную мобилизацию в стране. Они решали с колес, быстрой работой парламента, правительства страны, главы государства. Если мы будем иметь возможность иметь службу по мобилизации, мы будем иметь возможность в мирное время изучать, тренировать и готовиться к выполнению таких вопросов, как организация и обеспечение мероприятий мобилизации, — цитирует министра обороны Андрея Равкова TUT.BY.

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— Как правило, частичная мобилизация объявляется в угрожаемый период, то есть накануне войны. Учитывая то, что сейчас говорят об опасности гибридной войны, что военные действия теперь начинают без объявления, как видим, появилась надобность в дополнительном военном контингенте в другое время. Очевидно, что у нас военная доктрина поменялась и теперь появляется действительно новый вид воинской службы, — рассказал «Салідарнасці» военный аналитик Александр Алесин.

По словам эксперта, в условиях мобилизации военнообязанные должны будут являться к месту призыва под угрозой уголовной ответственности.

— Фактически, это аналог мобилизации в военное время, — подчеркнул Алесин.

Собеседник «Салідарнасці» рассказал, кого согласно нововведения могут призвать в первую очередь:

— Думаю, первыми призовут тех, кто имеет наиболее дефицитные воинские специальности. Тех, от кого зависит подготовка к боевым действиям и учениям военной техники. Это прежде всего технические специалисты, механики, водители, операторы радиолокационных станций, средств радиоэлектронной борьбы. То есть тех, от кого зависит функционирование военой техники и инфраструктуры.