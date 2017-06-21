Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Саудовской Аравии назначен новый наследный принц
В Баварии дети обстреляли из игрушечного пистолета короля Таиланда
«Если будем форсировать события, получим «шенген» по 35 евро в 2017 году»
Милиция объяснила штурм офиса «Весны» в День Воли сообщением о большом количестве подозрительных граждан
Как Северная Корея ведет пропаганду на русском языке
Активист «Молодого фронта» потребовал от КГБ возмещения вреда за содержание под стражей
Как научить белорусов решать свои проблемы и предлагать инновации для человечества
В Минске не будут убирать палатки с овощами и фруктами
Жертвам Холокоста в Беларуси не придется больше платить налог за уход на дому
Хлопца зь Бярозы пабілі за «Пагоню» і беларускую мову, пераблытаўшы з братам
В Молодечно на двухлетнего малыша упал телевизор
Азаренко в драматичном матче обыграла японку Одзаки
Алексіевіч патрабуе ад «Рэгнуму» апублікаваць гукавы запіс скандальнага інтэрвію
Доллар резко пересек психологическую отметку
Шуневич – о судьбе «урода из семьи», укравшего 270 тысяч долларов из милицейского сейфа
Женские груди на московских  пятиэтажках
Народный фотофакт. «Огороду хана! Слабонервным аграриям не смотреть»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Доигрались: Евросоюз пошел на санкции против гиганта белорусской промышленности
Участник военных сборов: «Месяц отдыхал, так мне еще и заплатили»
Запрещенное интервью Алексиевич: писательница размазала российского пропагандиста
Редкая инициатива Лукашенко, за которую его можно похвалить
На клубничном рынке цена на ягоду упала до 0,8 рубля за килограмм
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Анкалёгія нікога не «сжирает», — анколяг адказаў на крытыку ў Фэйсбуку
По 500 $ отменяется? Лукашенко выступил с новым обещанием
Кочанова-2017 против Лукашенко-2006
Почему слова Шакутина о конкуренции «Амкодора» с John Deere вызывает улыбку
Латынина: «Важно переглянуться и сказать себе: «Никогда больше»
«С газовой на плутониевую зависимость — как с «крека» на метамфетамин»
Сексот КГБ, бежавший в Польшу, раскрывает секреты его кураторов
Белорус продал почку, чтобы расплатиться за свадьбу и слетать в Египет
Министр решил закидать Россию китайскими автомобилями
Доигрались! Партнер Лукашенко: мы просто упали в бездну
«Прастытутка была па кішэні нават студэнту». Выходзіць кніга пра сэксуальную рэвалюцыю ў БССР
Почему Лукашенко пора на отдых
Арестованные авто на маршруте и $ 2000 выручки в месяц – так работает такси «Алмаз 7788»
О ценах на отдых-2017 и забытых «понтах». «Белорусы говорят: на семью есть 1,5 тысячи долларов – и я хочу улететь»
Реплика дня: «Эти скоты позволили себе вывести на улицу людей в форме НКВД»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Канцлер единства»: чем запомнился Гельмут Коль
8 удивительных фактов о культуре футбольного боления в Германии
Восемь женщин Дональда Трампа
В Барановичах активист предложил Коле спать до девяти, а его папе – уйти
Слишком сексуальная для Инстаграма
Ева в раю: ода женщине и природе
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Спорт
21.06.2017
SPORT.TUT.BY
Азаренко в драматичном матче обыграла японку Одзаки

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко обыграла японку Раси Одзаки в первом круге турнира на Мальорку. Прерванный вчера в третьем сете матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (9:7).

Виктория уверенно стартовала в этом матче, выиграв у японки Рисы Одзаки (74-й номер мирового рейтинга. — Прим. ред.) четыре гейма подряд. Затем Одзаки прервала череду неудач и даже оформила обратный брейк, однако спасти первую партию не успела. Итог игрового отрезка — 6:3 в пользу Азаренко.

В пятом гейме второго сета Виктория впервые оказалась в роли догоняющей. Одного брейка на этом этапе матча Рисе хватило для того, чтобы в ситуации с двойным сетболом перевести игру в третью партию — 4:6.

В решающем сете Вика далеко отпустила соперницу — 1:4 по геймам. Обратный брейк и качественно исполненная подача позволили ей ненадолго сократить отставание в счете до минимума. Когда японка получила шанс принять на матч, Азаренко указала судьям, что уже стемнело и следует приостановить встречу. Замечание арбитры проигнорировали. Вика защитила очко на подаче, и только после этого решено было остановить встречу.

Уже в среду Азаренко начала с брейк-пойнта - 5:5. Увы, затем белоруска проиграла свою подачу. В 12-м гейме сета Одзаки вела на своей подаче 40:0, но Азаренко умудрилась отыграть три матч-бола и перевела игру на тай-брейк.

В решающем сражении японка вела 5:3, но упустила инициативу, позволив Виктории переломить ход тай-брейка. С третьего матч-бола Азаренко дожала Одзаки - 9:7.

Победитель этой пары во втором раунде турнира сыграет с хорваткой Аной Конюх, которая в трех сетах обыграла представительницу Туниса Онс Жабер — 7:6, 4:6, 6:3.

Отметим, что участие в соревнованиях на Мальорке Азаренко рассматривает как подготовку к Уимблдонскому турниру, который стартует 3 июля.

Виктория Азаренко стала мамой 20 декабря 2016 года. Новорожденный появился на свет в Соединенных Штатах Америки и получил имя Лео Александр.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.4 (оценок:5)
Главное
Как кризис и холодная весна заставили поволноваться белорусов, зарабатывающих на клубнике
Как в Европе спасают свою «Осмоловку»
«Баталов, поддержавший аннексию Крыма, — он и Гоша, и Гога, и даже Жора, но ни разу не «Гиви»
Мать убитой в Москве белоруски – 20-летнему «чистильщику»: «Урод ты! За что дочку мою убил?»
Зачем Путину отправлять миллиардеров на стажировку в Беларусь
Когда хочется посмотреть пристально в глаза и попросить всех-всех чиновников: «Не надо!»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY