Азаренко в драматичном матче обыграла японку Одзаки

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко обыграла японку Раси Одзаки в первом круге турнира на Мальорку. Прерванный вчера в третьем сете матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (9:7).

Виктория уверенно стартовала в этом матче, выиграв у японки Рисы Одзаки (74-й номер мирового рейтинга. — Прим. ред.) четыре гейма подряд. Затем Одзаки прервала череду неудач и даже оформила обратный брейк, однако спасти первую партию не успела. Итог игрового отрезка — 6:3 в пользу Азаренко.

В пятом гейме второго сета Виктория впервые оказалась в роли догоняющей. Одного брейка на этом этапе матча Рисе хватило для того, чтобы в ситуации с двойным сетболом перевести игру в третью партию — 4:6.

В решающем сете Вика далеко отпустила соперницу — 1:4 по геймам. Обратный брейк и качественно исполненная подача позволили ей ненадолго сократить отставание в счете до минимума. Когда японка получила шанс принять на матч, Азаренко указала судьям, что уже стемнело и следует приостановить встречу. Замечание арбитры проигнорировали. Вика защитила очко на подаче, и только после этого решено было остановить встречу.

Уже в среду Азаренко начала с брейк-пойнта - 5:5. Увы, затем белоруска проиграла свою подачу. В 12-м гейме сета Одзаки вела на своей подаче 40:0, но Азаренко умудрилась отыграть три матч-бола и перевела игру на тай-брейк.

В решающем сражении японка вела 5:3, но упустила инициативу, позволив Виктории переломить ход тай-брейка. С третьего матч-бола Азаренко дожала Одзаки - 9:7.

Победитель этой пары во втором раунде турнира сыграет с хорваткой Аной Конюх, которая в трех сетах обыграла представительницу Туниса Онс Жабер — 7:6, 4:6, 6:3.

Отметим, что участие в соревнованиях на Мальорке Азаренко рассматривает как подготовку к Уимблдонскому турниру, который стартует 3 июля.

Виктория Азаренко стала мамой 20 декабря 2016 года. Новорожденный появился на свет в Соединенных Штатах Америки и получил имя Лео Александр.