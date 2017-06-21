Травля по-взрослому. Как справиться с унижением (и обидчиком)

Говорят, что то, как обращаются с нами люди, – это их карма, а то, как мы реагируем, – наша. Но если просветление и роль затравленной школьницы – это не про вас, значит, пора разобраться с «плохишами» по-взрослому.

Это не значит, что вам нужно нанять киллера для злобной соседки или постоянно отпускающего унизительные комментарии коллеги. Пора выключить режим «детские обиды», разобраться в сути и решить проблему так, чтобы она больше не возникала. Приятного в этих разборках мало, тем более что взрослые методы не предполагают мести «око за око» – всё немного сложнее.

Для тех, кто решил завязать с ролью обиженной жертвы и дать отпор обидчикам, мы подготовили целых 8 советов. Но чтобы им следовать, придется не раз переступить через желание просто нанять крепких парней и отправить их по домашнему адресу задиры.

1. Проявите сострадание

Это кажется дикостью – жалеть того, кто вас травит. Но вспомните на секунду, что злые люди – это несчастные люди. Они обижают, потому что обидели их. Задиры ведут себя так, словно проблема в вас, но правда в том, что проблемы – у них самих. Такие люди часто чувствуют себя ненужными и испуганными, и травля – их единственный способ спасти себя от этих чувств. Вам их уже жалко? То-то же.

2. Не позволяйте их мнению определять вас

Слова задир не имеют никакого отношения к вашей личности и вашей жизни. Они имеют отношение только к ним самим. Когда снова получите поток незаслуженной грязи в свой адрес, просто ответьте: «Что, правда что ли?» – и смерьте обидчика презрительным взглядом. Задиры, даже взрослые, рассчитывают на вашу болезненную реакцию, буквально питаются ей. Покажите, что вам наплевать.

3. Расширяйте круг общения

Ваш обидчик – всего один человек. Или два. Или сколько их там. В мире несколько миллиардов людей, не забыли? И многие из них намного приятнее этого персонажа. Вовсе необязательно знакомиться с толпой – хватит и пары новых знакомых, которые вас поддержат, увидят ваши лучшие стороны и скажут вам об этом. Покиньте пресловутую зону комфорта и откройте для себя мир, полный прекрасных знакомств и людей, которым вы понравитесь (точно-точно).

4. Поговорите с близкими

Зона комфорта вас не отпускает? Ничего страшного, поддержку можно получить не только во внешнем мире. Вспомните, кто из ближнего окружения к вам искренне расположен? Родители, братья, сестры, подруга? Пусть они расскажут, за что они вас ценят и любят. В подробностях. Вы удивитесь, сколько хорошего вы сами в себе не замечаете. А даже если не удивитесь, напоминание о том, какая вы душка, точно не будет лишним!

5. Не уподобляйтесь им (даже если очень хочется)

Соблазн начать говорить гадости в ответ крайне велик. Но проблема в том, что в этот момент вы совершенно точно находитесь в неспокойном состоянии. Скорее всего, вы взвинчены, а значит, уязвимы. И если вы не профессиональный задира, то сила в этой ситуации не на вашей стороне – ваш обидчик-то давно поднаторел в этом искусстве в отличие от вас. Помните, что вы не отвечаете за мерзкие действия других людей, но отвечаете за свои. Каким человеком вы хотите быть?

6. Защищайтесь

И при этом держите себя в руках. Самая правильная тактика в подобных ситуациях – озвучивать свое восприятие ситуации вместо обвинения обидчика. Если вы станете предъявлять ему претензии, вероятно, вы его только раззадорите. Используйте «я-технику» в разговоре с обидчиком по максимуму. Например:

Мне не нравится подобный тон. Пожалуйста, прекрати!

Мне неприятно, когда вторгаются в мое личное пространство. Перестань!

Мне не нравится, что наш разговор идет «в одни ворота». Мне тоже нужно высказаться.

Я не заслуживаю такого отношения. Я заслуживаю лучшего.

Я не люблю, когда мои вещи берут без спроса. Пожалуйста, верни все на место.

Мне всё это не нравится, прекрати, или мы закончим наше общение.

Не факт, что сработает с первого или второго раза. Но с третьего может и получиться. А если ваш обидчик не настроен не так уж агрессивно, то эффект может появиться сразу.

7. Полюбите своего врага (ага)

Есть такое психологическое упражнение: представьте обидчика ребенком и мысленно посылайте ему лучи любви, снова и снова. Нет, это не сделает его лапочкой. Но поможет вам понять, что он не монстр, а обычный человек. Такой же, как вы. И, вероятно, кто-то очень сильно его обидел. Вы понятия не имеете, через что он прошел в жизни (или проходит прямо сейчас). Это не отменяет его поступков по отношению к вам, но это может изменить вашу реакцию. Вам станет легче. А может, и вашему обидчику тоже.

8. Будьте выше этого (но не в ущерб себе)

Быть благородной, сильной и прощающей – это прекрасно. Но у всего есть разумный предел. Если действия обидчика представляют для вас реальную опасность, например, вас могут уволить или вы можете загреметь в больницу – не ждите торжества высшей справедливости или того, что он одумается. Обращайтесь к начальству, в полицию, к любым «вышестоящим», в чьих силах избавить вас от проблем. Предупредите об этом своего обидчика – вполне вероятно, что этого хватит, чтобы травля закончилась. И, конечно, забудьте слово «ябеда» – оно неуместно, когда речь идет о самозащите.

Возможно, когда-то настанет всеобщий мир и благодать. Но пока этого не произошло, нужно уметь справляться с такими ситуациями. Мы не можем контролировать действия других людей, но можем контролировать свои действия и реакцию. Конечно, подобный опыт даже с натяжкой нельзя назвать приятным. Но он точно не бесполезен – как минимум вы оставите эту ситуацию позади и сможете спокойно жить дальше.

И будете знать, как справляться с этим в дальнейшем или как помочь кому-то другому пережить злобные нападки неприятных знакомых. А это уже немало.